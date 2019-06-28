شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يستدعي محمد أبوجبل.. «للتدريب فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، محمد أبوجبل حارس مرمى نادي سموحة، للانضمام إلى تدريبات الفريق دون المشاركة في مباريات البطولة، حيث لا تسمح لائحة البطولة باستبداله.

جاء ذلك بعد إصابة محمود جنش، حارس مرمى المنتخب، بقطع في وتر أكيليس والتي أبعدته عن المشاركة في البطولة.