شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: جنوب أفريقيا 1 - 0 ناميبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وأعلن ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، وريكاردو منييه، المدير الفني لنظيره ناميبيا، التشكيل الرسمي للمباراة. وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: كيت الدفاع: مكيزي، هلاتشواي، مكوانازي، هلانتي. الوسط: زونجو، زواني، كيكانا Advertisements الهجوم: فيلاكانزي، موتيبا، تاو. بينما بينما جاء تشكيل ناميبيا على النحو التالي: حراسة المرمى: لويد كازابوا خط الدفاع: هاوسيب، هاناموب، هورايب، نيامبي خط الوسط: ستاركي، شتيمبي، كيتجيري، ديون هوتو خط الهجوم: شالوليل، بنسون شيلونجو. د68: زونجو يحرز الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا

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