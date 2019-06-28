شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إصابة «جنش» بقطع في وتر إكيلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن إصابته بقطع في وتر «إكليس»، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة.

وتعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة خلال مران المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة أوغندا المقررة الأحد.

وتم نقل «جنش» إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث أثبتت إصابته بقطع في وتر «إكليس».