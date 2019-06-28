شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن عدم التجديد مع جمال باجندوح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @almas_adel

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في بيان لها أنها أخطرت وسيط اللاعب جمال باجندوح بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل "2019.

وقدمت إدارة النادي الشكر للاعب جمال باجندوح على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في السنوات الماضية، متمنيةً التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل .

ونشرت الخليج 365 في وقت سابق خبر عدم رغبة نادي الاتحاد بالتجديد لجمال باجندوح قبل الإعلان الرسمي من قبل النادي.