شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن عن خطة تعاقدات المصري الصيفية في مؤتمر صحفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم النادي المصري مؤتمراً صحفياً في التاسعة مساء غداً السبت بإحدى القرى السياحية ببورسعيد يتحدث من خلاله إيهاب جلال المدير الفني للفريق عن خطة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد وذلك بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق.

وسيعلن إيهاب جلال من خلال المؤتمر الصحفى عن كافة الأمور التى تخص صفقات الموسم الجديد والتحضيرات وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أتم إجراءات تجديد التعاقد مع حسام عياد حارس مرمى فريق تحت 20 عام بالنادي وذلك لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023، كان الحارس حسام عياد والذي يلعب لصفوف فريق الشباب الفئة العمرية 1999 قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال المواسم القليلة الماضية وذلك بعد ظهور الحارس بمستوى طيب مع كافة فرق قطاع الناشئين بالنادي المصري خلال السنوات الأخيرة.

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كما أتم مجلس إدارة النادي المصري أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم الليبي مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي أولى صفقات المصري للموسم الجديد.