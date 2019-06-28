شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد بطولة العام لناشئات الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسؤولو الاتحاد الدولي، مواعيد بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر المقبل عقب نهاية القرعة المقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة. وجاء ترتيب مباريات منتخبنا كالاتي : مصر x بورتريكو .. الخميس 5 سبتمبر مصر x البرازيل .. الجمعة 6 سبتمبر مصر x الصين .. الأحد 8 سبتمبر مصر x الكاميرون الاثنين 9 سبتمبر Advertisements وجاءت مصر في المجموعة الأولى إلى جوار 4 منتخبات هي "البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو". فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "ايطاليا - أمريكا - كوريا الجنوبية - كندا - المكسيك". وجاءت المجموعة الثالثة كالاتي "روسيا - الأرجنتين - بيلاروسيا - تايلاند - رومانيا". أما المجموعة الرابعة فضمت كلا من "تركيا - اليابان - بيرو - بلغاريا - الكونغو الديمقراطية". وشهدت القرعة، حضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

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