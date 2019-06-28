شكرا لقرائتكم سيناريو إصابات حراس الزمالك مع المنتخب في أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت جماهير الزكمالك صدمة كبيرة بعدما أثبتت الأشعة التى أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطنى والأبيض عن إصابته بقطع فى وتر "إكيلس"، ليتأكد استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى وغيابه لفترة طويلة عن فريقه، ويبدو أن إصابة حراس مرمى الأبيض مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية وقبل البطولات الهامة أصبح عادة متكررة فى السنوات الأخيرة،

الخليج 365 يستعرض كيف تكرر سيناريو إصابات حراس الأبيض مع الفراعنة.

- الزمالك يفقد الشناوى قبل السوبر المحلى بعد إصابته أمام مالى فى كان 2017

شارك أحمد الشناوى، فى حراسة مرمى منتخب مصر فى مباراته أمام مالى، التى جمعت بينهما فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، والتى أقيمت فى الجابون، إلا أن الشناوى الذى كان يلعب للزمالك وقتها قد تعرض للإصابة فى الدقيقة 25 من زمن المباراة ليضطر الأرجنتينى هيكتور كوبر للفراعنة وقتها لتغييره والدفع بعصام الحضرى لحراسة مرمى المنتخب بدلاً منه.

تحددت مدة غياب أحمد الشناوى بـ 4 أسابيع بعدما أصيب بمزق فى العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن الزمالك فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى التى أقيمت يوم 10 فبراير 2017 بالإمارات، والذى توج به الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1 وشهد مشاركة محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك.

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- جنش يُصاب مع منتخب مصر فى كان 2019 وصعوبة لحاقه بالزمالك فى الدورى

فيما تعرض محمود جنش للإصابة بقطع فى وتر أكيلس، أثناء مشاركته فى تدريب منتخب مصر اليوم الجمعة، ليتأكد خروجه من الحسابات فى باقى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو المقبل، بعدما تأكد صعود الفراعنة إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية وذلك عقب تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية، ويتبقى مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لتحديد أول ووصيف المجموعة.

بعد إصابة جنش مع منتخب مصر، أصبح أيضا خارج مشوار الزمالك فى مبارياته المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث احتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، الذى تصدر جدول الترتيب برصيد74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على اللقب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز فى جميع مبارياته للتتويج بلقب الدورى.

وقدم محمود جنش، موسم استثنائيًا مع الزمالك، بعدما تألق مع الفريق سواء فى البطولة الأفريقية أو الدورى الممتاز، وذلك بعدما شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، حصل خلالهم على 4 إنذارات وطرد مرتين.

جنش تصدى لركلات الجزاء الترجيحية فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية الذى أقيم على ستاد برج العرب، ليحقق الأبيض الفوز بنتيجة 5 / 3، ويحصد اللقب الأفريقى، بعدما انتهى الوقت الأصلى للمباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، ليتساوى الفريقين بعد فوز نهضة بركان بالنتيجة نفسها فى مباراة الذهاب بالملعب البلدى ببركان.