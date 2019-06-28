أحمد رفعت يستجم فى الساحل الشمالى...

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جدة - عمرو شويل يقضى أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك والمنتهية إعارته إلى إنبى، أجازة في الساحل الشمالي فى الوقت الحالى، من أجل الاستجمام بعد نهاية فترة الإعارة مع النادى البترولى قبل العودة إلى قلعة ميت عقبة.
ومن المقرر أن يحسم أحمد رفعت مصيره النهائى سواء بالتواجد ضمن صفوف الزمالك فى الموسم الجديد فى حالة حاجة الفريق لجهوده أو الانتقال إلى ناد آخر حيث تلقى اللاعب عددا من العروض من أندية الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة.
وفضل أحمد رفعت الحصول على أجازة برفقة محمود كهربا زميله بالزمالك على أن يحسم مصيره فى الموسم الجديد خاصة بعدما شارك مع إنبى بشكل متتالى منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض إلى نظيره البترولى فى شهر يناير الماضى.
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