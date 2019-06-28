شكرا لقرائتكم مدرب منتخب الشباب السابق فى الإمارات لشرح كيفية تحليل وقيادة المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطير الدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين السابق والمحاضر الدولي ، مساء اليوم الي الامارات للتدريس في دورة المديرين الفنيين ، لشرح كيقية تحليل المباريات والقيادة الفنية المباريات وتخطيط وتنفيذ الوحدات التدريبية وكيفية إعداد خطة الموسم التدريبي
وتلقى جمال محمد على دعوة الدكتور عبد الرازق بن رشيد رئيس نادي خورفكان للمعاقين بالشارقة لحضور المؤتمر الدولى الذي ينظمة نادي خورفكان للمعاقين تحت رعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.
وسوف يرأس الدكتور جمال محمد علي الجلسة الثامنة حيث مناقشة المستجدات في تكنولوجيا الرياضة وتطبيقاتها علي المعاقين واستراتيجية إعداد البطل الأولمبي ويشارك في المؤتمر باحثين يمثلون أكثر من 20 دولة.
الدكتور جمال محمد على هو عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط و يعد من الكوادر الاكاديمية وسبق تولى قيادة منتخب الناشئين مواليد 1998 وفرق الصعيد بالممتاز والقسم الثانى .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب الشباب السابق فى الإمارات لشرح كيفية تحليل وقيادة المباريات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.