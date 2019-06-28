شكرا لقرائتكم مدرب منتخب الشباب السابق فى الإمارات لشرح كيفية تحليل وقيادة المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير الدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين السابق والمحاضر الدولي ، مساء اليوم الي الامارات للتدريس في دورة المديرين الفنيين ، لشرح كيقية تحليل المباريات والقيادة الفنية المباريات وتخطيط وتنفيذ الوحدات التدريبية وكيفية إعداد خطة الموسم التدريبي

وتلقى جمال محمد على دعوة الدكتور عبد الرازق بن رشيد رئيس نادي خورفكان للمعاقين بالشارقة لحضور المؤتمر الدولى الذي ينظمة نادي خورفكان للمعاقين تحت رعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

Advertisements

وسوف يرأس الدكتور جمال محمد علي الجلسة الثامنة حيث مناقشة المستجدات في تكنولوجيا الرياضة وتطبيقاتها علي المعاقين واستراتيجية إعداد البطل الأولمبي ويشارك في المؤتمر باحثين يمثلون أكثر من 20 دولة.

الدكتور جمال محمد على هو عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط و يعد من الكوادر الاكاديمية وسبق تولى قيادة منتخب الناشئين مواليد 1998 وفرق الصعيد بالممتاز والقسم الثانى .