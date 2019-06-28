شكرا لقرائتكم "هترجع أقوى يا جنش" يتصدر تويتر لدعم حارس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج "هترجع أقوى يا جنش" موقع التواصل الأجتماعى تويتر دعما للاعب محمود جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بعد تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تدريبات الفراعنة مساء الجمعة على ملعب الكلية الحربية أستعدادا لمباراة اوغندا فى بطولة الأمم الأفريقية .

أثبتت الأشعة التى أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطنى عن إصابته بقطع فى وتر "إكليس"، وتم إبلاغ الجهاز الطبى بنادى الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة .

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ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتى زيمبابوى والكونغو ليتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.