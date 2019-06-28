شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتوصل لاتفاق مع 3 لاعبين لتدعيم صفوفه فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو حرس الحدود، الاتفاق مع 3 لاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق العسكري فى الموسم المقبل وبداية فترة الإعداد يوم الإثنين المقبل .

ومن الاسماء التى تم الاتفاق معها محمد "شطة" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى ولم يتم الافصاح عن أسماء باقى اللاعبين الأخرين الذى تم الاتفاق معهم حتى الآن.

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ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم الصفوف بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة .

وكان الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى قد قرر بدء فترة الاعداد للموسم الجديد مطلع الشهر القادم بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين بعد التاكد من البقاء فى الدورى .