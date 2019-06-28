شكرا لقرائتكم ابراهيم سعيد عن إصابة جنش: خسارة كبيرة للزمالك ومنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدافع الدولي ابراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك سابقاً ان اصابة حارس الزمالك محمود عبد الرحيم جنش خسارة كبيرة للزمالك ومنتخب مصر.

وقال ابراهيم سعيد عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سلامات يا #جنش .. وباذن الله ترجع أفضل من الأول .. خساره كبيره لمنتخب مصر و لنادي الزمالك .. بعد وصوله لاعلي مستوي "

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وتعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة فى وتر إكيليس خلال تدريبات المنتخب الوطني الأول اليوم بملعب استاد الكلية الحربية، وتسببت اصابة الحارس فى صدمة بالغة داخل صفوف الفراعنة خاصة وأن الفريق بات يملك حارسين فقط هما محمد وأحمد الشناوي.

وتسببت الإصابة فى حرمان الحارس الدولى من المشاركة مع الزمالك فى 4 بطولات هى الدوري المصري، كأس مصر، السوبر الإفريقى، والسوبر المصري.

استقر الجهاز الطبى للمنتخب الوطني الأول على سفر الحارس محمود عبد الرحيم جنش لألمانيا لإجراء جراحة وتر إكيليس خلال الأيام القليلة المقبلة.