شكرا لقرائتكم الجلسات الفردية سلاح لاسارتى لتحفيز لاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يداوم الأوجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد جلسات مُنفردة مع لاعبي الفريق خلال التدريبات الحالية من أجل توجيه نصائح خاصة لهؤلاء اللاعبين قبل عودة الدورى بعد بطولة الأمم الإفريقية التى تنتهى منافساتها 19 يوليو القادم.
وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الجمعة، وسيستأنف التدريبات غداً قبل السفر إلى اسبانيا أوائل يوليو المقبل لإقامة معسكر تدريبي بها إستعداداً لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في ختام بطولة الدوري ثم مباراة بيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل بكأس مصر.
وتحدث لاسارتي مع كل من على لطفي وعربي بدر وحسام عاشور ورمضان صبحي وغيرهم من اللاعبين الذين عقد معهم المدير الفني جلسات فردية من أجل الحديث معهم عن أمور فنية وتعليمات خاصة لكل لاعب على حدة.
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