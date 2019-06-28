شكرا لقرائتكم صفقات الترسانة في الدرجة الثانية.. 6 انتهو والباقي في الطريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل إدارة نادى الترسانة عماها لحسم ملف الصفقات أستعدادا للموسم الجديد فى دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة ، ونجح كريم شحاتة مدير الكرة وعلاء ميهوب المدير الفنى فى حسم اكثر من 6 صفقات حتى الان .

تعاقد الترسانة مع كلا من حارسى المرمى أحمد حسين حارس مرمى المريخ وعمر جابر وعصام عمران جوكر الاعلاميين وسيد حمدي مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف "توتي" مهاجم السكة الحديد ولاعبين اخرين لم يتم الاعلان عن عنهما خوف من دخول اندية اخرى فى المفاوضات معهم .

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ويسعى الجهاز الفنى لدعم صفوف الشواكيش ببعض لاعب الدورى الممتاز من اصحاب الخبرات حتى يكون هناك توليفة من الشباب والخبرات .

وتضم مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد ، عدد كبيرة من الفرق القوية على راسها الهابطين من المظاليم بتروجت والنجوم والداخلية بخلاف القناة وسيراميكا وشبين والسويس والنصر .