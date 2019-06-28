شكرا لقرائتكم المنتخب يكشف كواليس إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن محمود جنش حارس الفراعنة والزمالك تعرض للإصابة فى وتر أكيليس بمران المنتخب الوطنى بعد قفزه لالتقاط الكرة ثم هبوطه على الأرض ليتضح بعد سقوطه بأنه تعرض لإصابة وتوجه إليه على الفوز الجهاز الطبى للفراعنة.

ونفى مدير المنتخب الوطنى، أن تكون إصابة جنش نتيجة احتكاكه مع أى لاعب وأوضح إن الإصابة جاءت خلال سقوطه على الأرض بعد التقاط الكرة.

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كان جنش قد تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مران منتخب مصر اليوم بملعب الكلية الحربية وخاض المنتخب تدريباته استعدادا لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتى زيمبابوى والكونغو ليتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.