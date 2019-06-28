شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة الحضرى لجنش بعد الإصابة بوتر إكيليس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق زميله محمود عبد الرحيم " جنش " حارس الزمالك بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى ، من خلال نشر صورة له عبر صفحته الشخصية له بموقع التواصل الأجتماعى أنستجرام.

علق عصام الحضرى قائلا " سلامات يا جنش.. قدر الله وما شاء فعل ربنا شايل ليك الأحسن إن شاء الله " .

جنش تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مران منتخب مصر اليوم بملعب الكلية الحربية وخاض المنتخب تدريباته استعدادا لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

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ثبتت الأشعة التى أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطنى عن إصابته بقطع فى وتر "إكليس"، وتم إبلاغ الجهاز الطبى بنادى الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حاليا .

وينتظر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى نتائج الأشعة التى يجريها حاليا محمود جنش حارس مرمى الفريق، لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج.

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذى يستضيف تدريبات المنتخب الوطنى خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.