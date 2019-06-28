طيطا المقاولون ينفى امتلاك حساب على فيسبوك...

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جدة - عمرو شويل نفى أحمد محمود الشهير بـ طيطا لاعب فريق المقاولون العرب أنه لا يمتلك اي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وانه فوجئ مؤخراً باستغلال صفحة تحمل اسمه وصوره الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لترويج شائعات واكاذيب باطلة .
قال طيطا في تصريحات له مساء اليوم الجمعة انه سيتوجه صباح غداً لمباحث الانترنت لتقديم بلاغ رسمى ضد منتخل شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعى لوقف هذه الاكاذيب مؤضحاً انه سيتخذ كل الاجراءات القانونية للتعرف على هذا الشخص والحصول على كافة حقوقه الادبية حتى لاتتكرر مثل هذه المواقف المحرجة ونفى لاعب الذئاب ان يكون له اى حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
واوضح طيطا ان كل تركيزه حاليا مع فريق المقاولون الذى يستعد بقوة للقاء الاهلي المؤجل من الاسبوع قبل الاخير لمسابقة الدورى ومن المقرر ان ينتظم الذئاب في معسكر مغلق اعتباراً من غداً باحد فنادق الاسكندرية للاستعداد الجاد لموقعة الاحمر في الدورى.
وكان المقاولون العرب قد نجح هذا الموسم في حجز المركز الخامس ووصل للنقطة 48 وظهر بشكل مميز تحت قيادة كابتن عماد النحاس المدير الفنى الحالي للذئاب.
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