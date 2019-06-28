شكرا لقرائتكم طيطا المقاولون ينفى امتلاك حساب على فيسبوك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد محمود الشهير بـ طيطا لاعب فريق المقاولون العرب أنه لا يمتلك اي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وانه فوجئ مؤخراً باستغلال صفحة تحمل اسمه وصوره الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لترويج شائعات واكاذيب باطلة .

قال طيطا في تصريحات له مساء اليوم الجمعة انه سيتوجه صباح غداً لمباحث الانترنت لتقديم بلاغ رسمى ضد منتخل شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعى لوقف هذه الاكاذيب مؤضحاً انه سيتخذ كل الاجراءات القانونية للتعرف على هذا الشخص والحصول على كافة حقوقه الادبية حتى لاتتكرر مثل هذه المواقف المحرجة ونفى لاعب الذئاب ان يكون له اى حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

Advertisements

واوضح طيطا ان كل تركيزه حاليا مع فريق المقاولون الذى يستعد بقوة للقاء الاهلي المؤجل من الاسبوع قبل الاخير لمسابقة الدورى ومن المقرر ان ينتظم الذئاب في معسكر مغلق اعتباراً من غداً باحد فنادق الاسكندرية للاستعداد الجاد لموقعة الاحمر في الدورى.

وكان المقاولون العرب قد نجح هذا الموسم في حجز المركز الخامس ووصل للنقطة 48 وظهر بشكل مميز تحت قيادة كابتن عماد النحاس المدير الفنى الحالي للذئاب.