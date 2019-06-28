شكرا لقرائتكم عماد السيد يشارك في مران الزمالك بـ"يدين" خلال أسبوعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك عماد السيد حارس الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض بشكل طبيعى خلال مدة أقصاها 15 يوم، حيث يشارك الحارس حاليا فى تدريبات الفريق بيد واحدة وهى اليد اليسرى فقط وعدم استخدام اليمنى المصابة على أن يعود للمشاركة بشكل طبيعى خلال 15 يوم كحد أقصى.

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ويبذل أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك مجهود كبير من أجل تجهيز عماد السيد بجانب عمر صلاح لتعويض غياب جنش عن الفريق الأبيض بعدما تعرض محمود جنش حارس الفريق الأساسى لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مران منتخب مصر اليوم بملعب الكلية الحربية وخاض المنتخب تدريباته استعدادا لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

يذكر أن الزمالك يتواجد حاليا فى معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر حيث سيختتمه الفريق، غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎