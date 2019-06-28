شكرا لقرائتكم مصدر بالمنتخب: جنش يخضع لجراحة عاجلة خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالمنتخب الوطنى أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والفراعنة، سيخضع لجراحة خلال الساعات القليلة المقبلة وبحسب المصادر، فإن جنش سيخضع للجراحة من أجل علاج القطع الذى تعرض له فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مران منتخب مصر اليوم بملعب الكلية الحربية.

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذى يستضيف تدريبات المنتخب الوطنى خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

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ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتى زيمبابوى والكونغو ليتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.