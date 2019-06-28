شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يستعلم من طبيب الزمالك عن مكان "جراحة جنش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل "الخليج 365" مع مسئولى نادى الزمالك لمعرفة خطواتهم تجاه إصابة جنش، حيث علم أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل تحديد مكان إجراء محمود جنش حارس الفريق للعملية الجراحية سواء بخضوعه لها فى مصر أو خارج مصر من عدمه خلال الساعات المقبلة.

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وكان جنش قد تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مران منتخب مصر اليوم بملعب الكلية الحربية وخاض المنتخب تدريباته استعدادا لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتى زيمبابوى والكونغو ليتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.