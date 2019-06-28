شكرا لقرائتكم عمومية الاتحاد السعودي تُعقد السبت لانتخاب مجلس جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد، يوم السبت، الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، حيث أعلنت لجنة الانتخابات عن قائمة انتخابية وحيدة مُترشحة برئاسة ياسر المسحل.

وأوضح المسحل خلال مؤتمر صحافي عقده، يوم الجمعة، لإطلاق برنامجه الإنتخابي الخاص برئاسة اتحاد القدم، بأن ملف مدرب المنتخب السعودي سيتم التعامل معه خلال الشهر المقبل، حتى يتمكن المدرب من متابعة لاعبي الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: نستهدف مراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، والتأهل إلى كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020، والتعاقد مع مدرب لرسم خطة استراتيجية لكأس العالم 2026 و 2030، مع العمل على استضافة البطولات.

ولفت إلى أنه يصعب إقامة مباراة السوبر بين النصر والتعاون في فترة الصيف بسبب ضيق الوقت، لافتا إلى أن المباراة ستقام في توقيت سيحدد خلال الفترة المقبلة.