موعد مباراة مصر واوغندا القادمة في الجولة الثالثة والقنوات الناقلة| موعد مباراة مصر القادمة ضد...

إليكم موعد مباراة مصر واوغندا القادمة، في مباريات المنتخب المصري في كاس أمم إفريقيا 2019، وتوقيت مباراة مصر والقنوات الناقلة لها، وذلك بعد أن تمكن المنتخب المصري، من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، مما جعله يضمن التأهل إلى مباريات دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019 رسميا، وفي المقابل قبل موعد مباراة مصر واوغندا القادمة، منتخب أوغندا تعادل في اللقاء الماضي، بنتيجة هدف مقابل هدف، ضد منتخب زيمبابوي، مما يزيد من أهمية موعد مباراة مصر القادمة ضد أوغندا، في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

موعد مباراة مصر واوغندا القادمة

جاء في جدول مباريات المنتخب المصري في كأس امم إفريقيا 2019، انه موعد مباراة مصر واوغندا القادمة، سيكون يوم الأحد الموافق ل 30 يونيو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة تلك المباراة، ابتداء من الأوقات بالأسفل.

المنطقة التوقيت غرينتش ولندن 19.00 تونس 20.00 الجزائر 20.00 مصر 21.00 السودان 21.00 مكة المكرمة 22.00 الدوحة 22.00 بغداد 22.00 الإمارات 23.00 عمان 23.00

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا مباشرة

القناة الناقلة لمباراة المنتخب المصري وأوغندا مباشرة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا مجانا، ستكون هي قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019.

ترتيب مجموعة مصر الآن

ترتيب مجموعة المنتخب المصري “المجموعة الأولى”،، يتواجد من خلالها المنتخب المصري، في المركز الأول برصيد ثلاثة نقاط، حققها بعد الفوز في المباراتين الماضية، وفي المركز الثاني يتواجد منتخب أوغندا، برصيد أربعة نقاط، حققها بعد الفوز في المباراة الأولى، والتعادل في اللقاء الماضي.

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وفي المركز الثالث، يتواجد منتخب زيمبابوي، برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مواجهة، وانهزم في مباراة واحدة، وفي المركز الرابع والأخير، يتواجد منتخب جمهورية الكونغو، دون نقاط، بهد الهزيمة في المباراتين الماضية.

المنتخب عدد المباريات النقاط منتخب مصر مباراتين ستة نقاط منتخب أوغندا مباراتين أربعة نقاط منتخب زيمبابوي مباراتين نقطة واحدة منتخب الكونغو مباراتين صفر نقطة

مما يجعل مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة، يدخلها منتخب مصر، وهو ضمن التاهل رسميا إلى مباريات دور 16 من كأس إفريقيا 2019، وفي المقابل منتخب أوغندا، تكفيه نتيجة التعادل، من اجل التأهل، وحتي في حالة هزيمة اوغندا في موعد مباراة مصر القادمة، يمكنه التأهل، لكن عليه إنتظار نتيجة مباراة زيمبابوي والكونجو الجارية في نفس توقيت مباراة مصر واوغندا.

أخبار مباراة مصر وأوغندا القادمة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن إصابة حارس مرمى المنتخب المصري، محمود جنس، بقطع في وتر إكيليس، خلال تدريبات المنتخب يوم الجمعة، وتما نقل الحارس إلى المشتشفي، من اجل تحديد خطورة الإصابة، ليتأكد رسميا غيابه عن مباريات كاس إفريقيا 2019، ومن المتوقع أن يغيب لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.