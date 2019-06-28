رسميا… عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر بأمم أفريقيا

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن عودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني لمعسكر الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في مصر.

ونشر أحمد شوبير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة يظهر فيها اللاعب عمرو وردة معلقا عليها: “رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر”.

وقد قرر اتحاد الكرة المصرية استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة منتخب مصر لأسباب أخلاقية.

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ونشر عمرو وردة فيديو له أمس الخميس يقدم فيه الاعتذار الكامل للاعبين والجماهير والجهاز الفني للمنتخب واعداً بالالتزام في الفترة القادمة.