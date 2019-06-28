اللاعب محمود كهربا يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك

اعلن مصدر من داخل نادي الزمالك بأن اللاعب محمود عبد المنعم” كهربا” وهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، بأنه قام بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام بمطالبة بفسخ عقده مع فريق نادي الزمالك، حيث قد قام اللاعب بتقديم الشكوى إلى الجبلاية ويطلب من خلالها فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، بسبب أن عقده غير قانوني والذي قام بتوثيقه في شهر يناير الماضي.

كما قد شهدت الأيام الماضية تطورات وأحداث كبيرة من جانب اللاعب الذي قطع علاقته بالنادي بشكل نهائي ورفض أن يستمر في فريق كرم القدم، كما أنه رفض الخوض في تدريبات نادي الزمالك مع بداية فترة إعداد الفريق، واستمر في تواجده بالساحل الشمالي يقضي أجازته مع أصدقاءه.