نادي الزمالك يرفض عودة سيسيه إلى فريقه

أعلنت مصادر من داخل نادي الزمالك بأن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي الزمالك، صرح بأن إدارة نادي الزمالك أعلنت بأن اللاعب رزاق سيسيه لا يصلح باللعب في نادي الزمالك كمهاجم للفريق، وأنه لن يكون مفيد للفريق، ومن الأفضل لهم أن يتم إعارته لأي نادي أخر خلال الموسم القادم، وان يتم الاستفادة من المقعد عن طريق ضم لاعب أخر أجنبي يفيد النادي.

وعلى الرغم من تألق سيسيه مع نادي الاتحاد السكندري خلال الموسم الكروي الماضي، وأنه ظهر بشكل مميز، لكن الإدارة في نادي الزمالك كان لها وجهة نظر أخرى، كما أنها تضع مواصفات خاصة في اللاعبين العائدين إلى الفريق في خلال الموسم القادم.