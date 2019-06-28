صحيفة" ديلي ميل" البريطانية: مصر تعيد عمرو وردة لتشكيلة المنتخب بعد طرده.. وكيلر: اللاعب تحرش بأكثر من سيده في باوك اليوناني

ترجمة: أحمد أبوعقيل

علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية علي أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب المصري واستبعاده من الفريق وعودة مرة أخرى.

وقالت الصحيفة:" الإتحاد المصري أعاد عمرو وردة إلى منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية بعد قرار استبعاده.

وكان وردة قد استبعد لأسباب سلوكية تتعلق بأرساله رسائل جنسية غير لائقة لسيده على إينستجرام.

وقال البريطاني ميرهان كيلر، إن هناك شهادات من نساء أخريات تعرضن للتحرش أثناء تواجد وردة في نادي باوك اليوناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادل أشرطة الفيديو والصور.

وعلى الرغم من الأدلة، أبدى زملاؤه في الفريق الدعم، حيث اقترح محمد صلاح عدم استبعاده.

وكتب صلاح:"يجب معاملة المرأة بأقصى درجات الاحترام، ويجب أن تبقى مقدسة "، وكتب ليفربول إلى الأمام.

"وأعتقد أيضا أن العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، ولا ينبغي أن ترسل مباشرة إلى المقصلة، وهو أسهل طريقة للخروج."

كما أبدى المدافع أستون فيلا والكابتن المصري أحمد المحمدي تضامنه من خلال القيام بالإشارة رقم 22 بأصابعه بعد تسجيله هدفاً ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية - رقم قميص وردة.