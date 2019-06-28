"هاشتاج" صلاح يدعم متحرشاً ومنتخب المتحرشين يتصدر تويتر.. وصحيفة أمريكية: الإتحاد المصري يعيد "وردة" للمنتخب بعد فعل فاضح

ترجمة أحمد أبوعقيل

علقت صحيفة FOX Sports الإمريكية، على قراراستبعاد عمرو وردة لاعب خط وسط المنتخب المصري بسبب خرق الانضباط، وعودة مرة آخرى لصفوف الفريق.

وتابعت الصحيفة :"قال الاتحاد المصري لكرة القدم قبيل مباراة الدولة ضد الكونغو إن وردة قد طُردت من أجل الحفاظ على "الانضباط والالتزام والتركيز" في الفريق.

ويُزعم أن وردة أرسل رسائل بذيئة إلى النساء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاج منتخب المتحرشين، وصلاح يدعم متحرشا، موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد قرار الإتحاد المصري بعودة عمرو وردة لصفوف المنتخب.

وعلق بيبو:" يا للهول، الظروف تتغير بعد أن كان المنتخب المصري يلقب دائما "بمنتخب الساجدين"، أصبحوا فريق المتحرشين في غضون يوم واحد ".

وأضافت سو تحت هاشتاج صلاح يدعم متحرشا:" لقد مر ما يقرب من أسبوع والناس لا يزالون يتحدثون عن هذا الموضوع وأريد فقط أن أقول كم أنا فخور. استمر في الكلام لا تتوقف فضح سلوكهم المقرف".

وقال ميدو أشرف:" متى كان دعمكم بعد استبعاد أحمد الميرغنى وأحمد عبد الظاهر لمعتقداتهم السياسية الخاصة؟ المواقف غير قابلة للتجزئة، لذلك توقف ".