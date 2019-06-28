هاميلتون ولوكلير يسيطران على جولتي التجارب الحرة بجائزة النمسا

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سيطر سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وفيراري شارل لوكلير من موناكو على جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم في الفورمولا واحد 2019، الجمعة على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ.

وحسم هاميلتون، بطل العالم خمس مرات آخرها في العامين الأخيرين، الجولة الأولى سائق فيراري الثاني الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات آخرها عام 2013، وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وقطع هاميلتون، متصدر الترتيب العام بفارق 36 نقطة أمام بوتاس و76 نقطة أمام فيتل، أسرع لفة (من أصل 34 بطول 4,318 كلم للواحدة) بزمن 1:04.838 دقيقة بفارق 144 جزءا بالألف من الثانية أمام الألماني الذي أجرى 23 لفة، و161 جزءا بالألف من الثانية أمام بوتاس (37 لفة).

وجاء لوكلير رابعا بزمن 1:05.141 دقيقة (26 لفة) أمام سائق ريد بول-هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سجل 1:05.260 دقيقة (30 لفة).

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وفي الجولة الثانية، كان المركز الأول من نصيب لوكلير بعدما خاض 37 لفة اسرعها بزمن 1:05.086 دقيقة أمام بوتاس صاحب 1:05.417 دقيقة (12 لفة)، والفرنسي بيار غاسلي (ريد بول-هوندا) الذي سجل 1:05.487 دقيقة (33 لفة).

وحل هاميلتون رابعا (1:05.529 دقيقة في 43 لفة)، وفيتل ثامنا بزمن 1:05.871 دقيقة (34 لفة) أمام فيرشتابن بزمن 1:05.879 دقيقة (13).

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