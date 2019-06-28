اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار عودة اللاعب عمرو وردة للمشاركة مع المنتخب جاء نتيجة مساندة اللاعبين له، مشددًا أن اتحاد الكرة لم يتعرض للضغط من اللاعبين لإعادة وردة للمعسكر.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة :"لم نتعرض للضغط من اللاعبين كأعضاء اتحاد الكرة من أجل إعادة وردة من جديد، بالعكس اللاعبين أثبتوا أنهم رجال بعدما لعبوا المباراة الأخيرة رغم حدوث الأزمة في يوم المباراة".

وعن الرسالة التي وجهها أحمد المحمدي بعد هدفه في مباراة الكونغو الأخيرة، قال :"الرسالة ليست اعتراضية على القرار، اللاعبون التزموا بالقرار وخاضوا اللقاء دون حدوث أي مشاكل".

وحول غضب الجماهير بعد قرار اتحاد الكرة بإعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب :"دائمًا قراراتنا ليست جماهيرية مثل الأهلي والزمالك، لكن ننظر للمصلحة العامة".

وأكمل :"الفترة المقبلة سوف تشهد إعلان التفاصيل كاملة حول أزمة وردة على أن يعلن عن هذه التفاصيل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بعدما عقد جلسة مع اللاعب ثلاث مرات".

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وكان اتحاد الكرة أصدر قرارًا يوم الأربعاء الماضي عن استبعاد وردة من معسكر المنتخب قبل ساعات من مباراة الكونغو الديمقراطية عقب انتشار فيديو مخل يتعلق باللاعب.

وشهدت الساعات الماضية إعلان اتحاد الكرة عن تراجعه في استبعاد اللاعب بعدما كشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد عن إعادة وردة لمعسكر المنتخب مجددًا.

وكان عمرو وردة قد نشر "فيديو" قصير عبر خلاله عن أسفه واعتذاره على ما بدر منه، متعهداً بعدم تكرار الأمر مجدداً، وذلك بعد ساعات من صدور قرار استبعاده.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الأوغندي يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري ضمن مقعدًا في دور الـ16 حيث يتصدر منتخب الفراعنة الترتيب برصيد 6 نقاط يليله المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط ثم منتخب زيمبابوي برصيد نقطة، ويتذيل المنتخب الكونغولي الترتيب بدون نقاط.