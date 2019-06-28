محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ناميبيا ونظيره جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة.
ويدخل الفريقان اللقاء بدون أي نقطة بعد هزيمتهما في الجولة الأولى.
ويتصدر المغرب المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يحتل منتخب كوتي ديفوار وصافة الترتيب بـ 3 نقاط.
وجاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا كالتالي:
حراسة المرمى: دارين كيت
خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي
خط الوسط: هلومفو كيكانا، وبونجاني زونجو، و سيبوسيسو فيلاكازي
خط الهجوم: بيرسي تاو، وليبو موتيبا، وثيمبا زواني.
وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور انطلاقها في العاشرة من مساء اليوم:
انطلاق المباراة:
مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين.
مرت 15 دقيقة أخرى من عمر الشوط الأول وسط محاولات لصناعة هجمات من قبل الفريقين ولكن بلا خطوة تذكر.
انتهاء الشوط الأول من المباراة اونتظروا تغيطة لحظة بلحظة حال بداية الشوط الثاني:
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. ناميبيا 0 - 0 جنوب أفريقيا.. انطلاق المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.