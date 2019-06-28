نور الدين أمرابط‬ يفوز بجائزة رجل مباراة المغرب وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز نور الدين امرابط، لاعب المنتخب المغربي، بجائزة رجل المباراة لمواجهة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، في اللقاء الذي احتضنه ملعب السلام بالجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وضمن المنتخب المغربي مقعدًا في ثمن نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة.

وأصبح المنتخب المغربي ثالث المنتخبات العربية التي ضمنت الظهور في دور الـ16 بعد منتخبي مصر والجزائر.

المنتخب المغربي أصبح في الصدارة برصيد ست نقاط، يليه المنتخب الإيفواري بثلاث نقاط ثم منتخبي ناميبيا وجنوب أفريقيا بدون نقاط.