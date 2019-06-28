أمرابط: أفتقد حمدلله في منتخب المغرب.. وإصابتي التواء في الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط المنتخب المغربي، إن مباراة كوت ديفوار كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء لهم.

منتخب المغرب فاز بهدف نظيف سجله لاعبه يوسف النصيري في الدقيقة 23 من عمر مباراتهم أمام كوت ديفوار بعد تمريرة من نور الدين أمرابط.

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وأضاف أمرابط ـ في تصريحات صحفية عقب المباراة ـ :"فزنا بهدف وهذا أمر جيد، حصلنا على 6 نقاط ونلعب بصورة جماعية ونجحنا في حسم التأهل للدور التالي".

وأشار لاعب وسط المنتخب المغربي، إلى أن أفتقد حمد الله مهاجم المنتخب المغربي، ولكن المجموعة الموجودة تؤدي بصورة جيدة، مشيرًأ إلى أنه تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل في نهاية اللقاء ولكنها بسيطة.

وبفوز المغرب أرتفع رصيدهم إلى 6 نقاط ليضمنوا التأهل إلى الدور التالي من البطولة، فيما يأتي المنتخب الإيفواري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.