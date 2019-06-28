بودربالة أسطورة المغرب يتحدث عن طرفي نهائي أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية، إنه لم يعد هناك منتخب قوي وآخر ضعيف في إفريقيا والنتيجة نتائج بعض الفرق الكبيرة في كان2019 .

وأضاف بودربالة في تصريحات صحفية، أن منتخب المغرب ظهر بشكل قوي خلال مواجهة أمام كوت ديفوار التي جمعت بينهما على ستاد السلام ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا 2019.

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وأوضح، أن شخصية المنتخب المغربي ظهرت اليوم أمام كوت ديفوار بعكس اللقاء السابق أمام ناميبيا خلال لقاء الجولة الماضية.

وأتم:" بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في مصر بها أكثر من منتخب قوي يستطيع الفوز بالبطولة، ولكنني أتمنى تواجد المغرب ومصر في المباراة النهائية".

وتمكن منتخب المغرب من الفوز في مباراته أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.