الأرجنتين تُقصي فنزويلا وتتأهل لمواجهة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مستحقا، على نظيره الفنزويلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا.
ودخل منتخب الأرجنتين بتشكيل مكون من "أرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، رودريجو دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، لاوتارو مارتينيز، سيرجيو أجويرو".
وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل فنزويلا كالاتي "فارينيز، هيرنانديز، جون شانسيلور، ديل بينو، روزاليس، جونيور مورينو، جيفرسون سافارينو، جوانبي انور، توماس رينكون، ماتشيز، روندون".
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني واصل منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات اللعب، ليتمكن اللاعب جيوفاني لو سيلسو من احراز الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 74.
وبتلك النتيجة تأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كأس كوبا أمريكا لمواجهة المنتخب البرازيلي، والذي عبر لهذا الدور بعد تغلبه على باراجواي.
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