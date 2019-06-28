تقارير تحديد مصير بوغبا

أعلنت شبكة بي بي سي البريطانية أن لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا لن يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي.

ووفقا للشبكة البريطانية الشهيرة فإن مانشستر يونايتد أبلغ ريال مدريد ويوفنتوس أن بوغبا نجم الوسط ليس للبيع.

ريال مدريد من جانبه بدأ التفكير في ضم الهولندي دوني فان دي بيك من صفوف أياكس أمستردام لتعزيز صفوف الفريق في الوسط.

ويقترب يوفنتوس من ضم الفرنسي ادريان رابيوت في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.