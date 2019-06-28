شرط وحيد يدفع ريال مدريد لضم مبابي

ذكرت تقارير صحافية اسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يصر على ضم مواطنه كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقا للأنباء إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي اشترط بيع لاعبين بقيمة 300 مليون يورو للموافقة على ضم مبابي. ويطلب باريس سان جيرمان قرابة 250 مليون يورو للموافقة على رحيل مبابي مما سيدفع ريال مدريد لعقوبات قوانين المالي النظيف في حال لم يتم جني المال من بيع لاعبين. يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع لاعبين بقيمة 303 مليون يورو هذا الصيف بينما قام ببيع ماركوس لورينتي مقابل 40 مليون يورو.

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