منتخب ألعاب القوى يغادر إلى تونس الثلاثاء للمشاركة في البطولة العربية

تغادر بعثة منتخب مصري لألعاب القوي يوم الثلاثاء المقبل، إلى تونس للمشاركه فى البطولة العربية للناشئين والتي ستقام خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو للناشئين والتي ستقام خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليوالمقبل. وتتكون البعثة من 30 لاعبا ولاعبة وجهاز فنى وإداري، ويرأس البعثة الكابتن طارق طبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي.

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