الأرجنتنين تتقدم على فنزويلا في الشوط الأول

أنهى المنتخب الأرجنتني الشوط الأول متقدما على نظيره فنزويلا بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب استاد ملعب ماراكانا ضمن مباريات الدور بينهما على ملعب استاد ملعب ماراكانا ضمن مباريات الدورربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل. سجل هدف الأرجنتنين الوحيد في نصف اللقاء الأول لاوتارو مارتينيز في الدقيقة العاشرة .

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