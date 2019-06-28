الأرجنتنين تتقدم على فنزويلا في الشوط الأول

أنهى المنتخب الأرجنتني الشوط الأول متقدما على نظيره فنزويلا بهدف دون رد في المواجهة التي تجمعبينهما على ملعب استاد ملعب ماراكانا ضمن مباريات الدور
ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.
سجل هدف الأرجنتنين الوحيد في نصف اللقاء الأول لاوتارو مارتينيز في الدقيقة العاشرة .
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