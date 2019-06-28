جنش يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في منتخب مصر، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والفراعنة، سيخضع لجراحة خلال الساعات القليلة المقبلة. والفراعنة، سيخضع لجراحة خلال الساعات القليلة المقبلة. وبحسب المصادر، فإن جنش سيخضع للجراحة من أجل علاج القطع الذي تعرض له في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مران منتخب مصر اليوم بملعب الكلية الحربية.

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