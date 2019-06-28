نادي بنها يكثف الجهود لتحقيق حلم العودة لدوري القسم الثاني

أجمع مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة الأستاذ أحمد برهومة ورابطة جماهير ومشجعي نادي العاصمه علي دعم ومساندة جميع المسابقات خلال الموسم الرياضي الجديد وخاصة فريق الكرة الأول بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات محمد عبد الرؤوف وجهازه المعاون آملين تحقيق الحلم والصعود لدورى القسم الثاني وعودة الفريق مرة أخرى لعهده السابق. الثاني وعودة الفريق مرة أخرى لعهده السابق. والتف أبناء وجمهور نادي "بنها" حول مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين داعمين ومساندين ومؤيدين ومتابعين الجهاز الفني في اختيارات صفقات الموسم الجديد ، حيث يتم التعاقد مع أسماء كبيرة من أفضل اللاعبين لديهم الخبرات بالقسم الثاني والثالث. وأكد الأستاذ أحمد برهومه رئيس النادي بإتاحة الفرصة كاملة وتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية للجهاز الفني واعتماد اللائحة المناسبة للصعود الذي تقدم بها المدير الفني خلال الأيام الماضية ، وبناء عليه تم التعاقد مع سبعة لاعبين من الصفقات السوبر سوف يكون لهم بصمة كبيرة خلال مشاركتهم اللاعبين القدامي الموسم الجديد.

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