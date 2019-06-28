اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج جنش

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة. ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة. وأصيب جنش بقطع في وتر أكيلس، مما يستلزم حاجته لفترة تتراوح بين 6 و8 شهور للعلاج والتعافي من إصابته مرة أخرى. وأعلن منتخب مصر خروج جنش من حسابات الجهاز الفني خلال باقي مباريات أمم أفريقيا لعدم قدرته على استكمال البطولة.

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