أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم عن إصابته بقطع في وتر " إكليس " وتم إبلاغ الجهاز إصابته بقطع في وتر " إكليس " وتم إبلاغ الجهازالطبي بنادي الزمالك. وبذلك يصعب على اللاعب استكمال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر. وكان جنش قد أصيب في مران الليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جنش بقطع في وتر "إكليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.