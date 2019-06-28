وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة المغرب وكوت ديفوار باستاد السلام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب المغربي ومنتخب كوت دديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة على استاد السلام. يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لوزير الشباب والرياضة للاستادات وفعاليات البطولة الأفريقية، للوقوف على الأوضاع أولا بأول على أرض الواقع، والتدخل الفوري لحل وتذليل العقبات. البطولة الأفريقية، للوقوف على الأوضاع أولا بأول على أرض الواقع، والتدخل الفوري لحل وتذليل العقبات. Advertisements أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بالالتزام الجماهيري للمنتخبات المشاركة، والتي تعبر عن ثقافة الشعوب الأفريقية وعشقها للساحرة المستديرة كرة القدم. حضر المباراة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والسفير أحمد التازي سفير المغرب لدي مصر، الجدير بالذكر ان المجموعة الرابعة تضم منتخبات المغرب وناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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