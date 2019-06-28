أسفرت قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتي 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى. مصر على رأس المجموعة الأولى. وضمت مجموعة مصر كل من البرازيل والصين والكاميرون وبورتريكو. وأجريت مراسم القرعة منذ قليل بأحد فنادق القوات المسلحة بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور عمر علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة وممثلي الفرق المشاركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر على رأس المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.