مصر على رأس المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتي 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة، عن وقوع منتخبمصر على رأس المجموعة الأولى.
وضمت مجموعة مصر كل من البرازيل والصين والكاميرون وبورتريكو.
وأجريت مراسم القرعة منذ قليل
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