أشرف صبحي: سنبهر العالم في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة مثلما حدث في أمم إفريقيا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور حفل مراسم قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عاما، والتى تقام خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بالقاهرة بمساركة 30 منتخبا من مختلف دول العالم. منتخبا من مختلف دول العالم. ورحب صبحي في كلمته بالوفد المشاركة معربا عن سعادته بمستوى تنظيم حفل قرعة البطولة، مؤكدا أن مصر دائما ترحب بضيوفها من كل أنحاء العالم في كل وقت، مشيرا إلى أن مصر حريصه على تنظيم بطوله تليق باسمها وستبهر العالم مثلما حدث في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأضاف أن مصر دائما على قدر المسؤلية وستنظم بطولة تليق بقدرات مصر الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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