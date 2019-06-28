أعرب عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي خلال مراسم حفل قرعة بطولة العالم لناشىات الكرة الطائرة عن سعادة بإقامة البطولة في مصر مؤكدا ثقته في قدرات مصر التنظيمية على إخراج بطولة عن سعادة بإقامة البطولة في مصر مؤكدا ثقته في قدرات مصر التنظيمية على إخراج بطولةكبيرة تليق باسم مصر. ورحب علواني بالضيوف مشيدا بدور وزير الرياضة ودعمه المستمر للرياضة المصرية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية قدرات مصر دوليا وعالميا.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو علواني: أثق في قدرة مصر على تنظيم بطولة كبيرة وكل الشكر للدولة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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