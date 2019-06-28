برشلونة يكشف عن طريقته لضم نجم أتليتكو مدريد جريزمان

كشف مسؤولو البارسا عن الطريقة التي يعتزمون بها ضم نجم أتليتكو مدريد، أنطوان جريزمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفقًا لتقرير صحفي فرنسي.



فقد ذكرت صحيفة "ليكيب"، اليوم الجمعة، أن برشلونة يسعى لدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان على أقساط.



ويحتوي عقد جريزمان مع الأتليتي على شرط جزائي، ستكون قيمته 120 مليون يورو بدءًا من يوم 1 يوليو/تموز المقبل.



ويتطلع برشلونة لإغراء أتلتيكو مدريد، بزيادة قيمة الصفقة إلى 126 مليون يورو، مقابل تقسيط المبلغ على دفعات.



وهذه الطريقة هي نفسها التي يحاول أتلتيكو مدريد انتهاجها، في سعيه للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا.



ويتشابه موقف فيليكس مع جريزمان، حيث يتضمن عقده شرطًا جزائيًا أيضًا بقيمة 120 مليونًا، ويريد أتلتيكو أن يرفعه إلى 126 مليون يورو، بشرط موافقة بنفيكا على تقسيط قيمة الصفقة.



وكان الأسبوع الماضي قد شهد جلسة بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد، كأول اتصال لإبرام الصفقة، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى الأسبوع المقبل.



المصدر: موقع كورة