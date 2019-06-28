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برشلونة يكشف عن طريقته لضم نجم أتليتكو مدريد جريزمان

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كشف مسؤولو البارسا عن الطريقة التي يعتزمون بها ضم نجم أتليتكو مدريد، أنطوان جريزمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفقًا لتقرير صحفي فرنسي.
 
فقد ذكرت صحيفة "ليكيب"، اليوم الجمعة، أن يسعى لدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان على أقساط.
 
ويحتوي عقد جريزمان مع الأتليتي على شرط جزائي، ستكون قيمته 120 مليون يورو بدءًا من يوم 1 يوليو/تموز المقبل.
 
ويتطلع برشلونة لإغراء أتلتيكو مدريد، بزيادة قيمة الصفقة إلى 126 مليون يورو، مقابل تقسيط المبلغ على دفعات.
 
وهذه الطريقة هي نفسها التي يحاول أتلتيكو مدريد انتهاجها، في سعيه للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا.
 
ويتشابه موقف فيليكس مع جريزمان، حيث يتضمن عقده شرطًا جزائيًا أيضًا بقيمة 120 مليونًا، ويريد أتلتيكو أن يرفعه إلى 126 مليون يورو، بشرط موافقة بنفيكا على تقسيط قيمة الصفقة.
 
وكان الأسبوع الماضي قد شهد جلسة بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد، كأول اتصال لإبرام الصفقة، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى الأسبوع المقبل.
 
المصدر: موقع كورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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