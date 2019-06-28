رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الريال يترك صفقة القرن لبرشلونة والاقتراب من حسم الصفقة السادسة في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الريال يترك صفقة القرن لبرشلونة والاقتراب من حسم الصفقة السادسة في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 28 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب رحيا إيسكو عن الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يقترب من إنفاق 500 مليون يورو في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن​ ​فلورنتينو بيريز​ رئيس ريال مدريد لن يخشى إنفاق 500 مليون يورو هذا الصيف إذا احتاج إلى تعاقدات بهذا المبلغ.

وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن بيريز انفق حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو على 5 لاعبين جدد هم ​رودريجو جوزس وإدر ​​ميليتاو و​لوكا يوفيتش​ و​إيدن هازارد​ وفرلاند ميندي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه مستعد لمواصلة إنفاقه لجلب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد​ و​كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان​ قبل أن غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيريز سيعتمد على بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين قد يصل عددها إلى 16 لاعبا قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

- أياكس يطلب 65 مليون من ريال مدريد مقابل التخلي عن نجم خط الوسط

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أياكس أمستردام الهولندي يريد مبلغ 65 مليون يورو، من أجل بيع لاعبه دوني فان دي بيك، ولكن نادي ريال مدريد الإسباني لن يقدم عرض بأكثر من 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاماً كان أحد أبرز اللاعبين هذا الموسم، برز اللاعب بأسلوب لعبه رفقة أياكس والذي وصل إلى المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا مما جعل بطل الدوري الهولندي يطلب 65 مليون يورو وهذا لا يتناسب مع عرض ريال مدريد الذي قدم 50 مليون يورو.

وكان لاعب خط الوسط حاسماً في المراحل الإقصائية بدوري الأبطال ضد ريال مدريد ويوفنتوس مما جعل أفضل الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد معه، ريال مدريد هو من أحد هذه الأندية التي ترغب في تدعيم وسط الميدان خاصةً بعد رحيل ماركوس لورينتي ومغادرة سيبايوس المتوقعة.

بوجبا لا يزال في خطط النادي، إدارة الفريق تؤكد لزيدان بأن فان دي بيك يأتي خلف بوجبا، اللاعب الذي يمتلك كل الصفات التي تلبي متطلبات الفرنسي، إدارة النادي تُفضل الهولندي نظرا للقيمة السوقية للاعب.

لكن أكثر ما يقلق إدارة ريال مدري هو أنهم يرون بأن أياكس ليسوا في حاجة إلى البيع خاصة بعد انتقال دي يونغ ودي ليخت الشبه المؤكد، أياكس يطلب 65 مليون يورو من أجل اللاعب، أياكس يعلم بإهتمام ريال مدريد بنجمهم لكن لحد الآن لا توجد أي مفاوضات بين الناديين.

وعلى ذلك فإن ريال مدريد لن يتسرع في الصفقة، الفريق سوف ينتظر عودة بوغبا من الإجازة ليطلب الخروج وحينها سوف يقرر ريال مدريد ما إذا كانوا سوف يبدأون المفاوضات مع النادي الهولندي في محاولة للتوصل إلى إتفاق حول السعر الذي يستحقه فان دي بيك.

17 هدف و 13 تمريرة حاسمة هي أرقام اللاعب هذا الموسم، في الدوري الهولندي تمكن من تسجيل 9 أهداف وعشرة تمريرات حاسمة، أما في دوري الأبطال تمكن من تسجيل 4 أهداف و ساهم بتمريرتن حاسمتين.

- المحكمة الرياضية توجه ضربة قوية لـ ريال مدريد في الميركاتو

عرقلت المحكمة الرياضية "TAS" تُعرقل سوق إنتقالات ريال مدريد، حيث قامت المحكمة الرياضية بإستبعاد إي سي ميلانو الإيطالي من اللعب في اليوروبا ليج خلال الموسم المقبل بسبب خرق النادي الإيطالي قوانين اللعب النظيف، هذه العقوبة تسببت بضرر لريال مدريد بطريقة غير مباشرة.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن التقارير الأخيرة كانت تتحدث عن إجتماعات بين ريال مدريد وبين النادي الإيطالي للتحدث حول إمكانية التعاقد مع عدة لاعبين من ريال مدريد، حيث تحدثت التقارير عن وجود تجاوب بين الناديين حول الصفقات التي تحدث عنها الإجتماع.

والتقى المدير الرياضي لنادي ميلان باولو مالديني مع نظيره خوسيه انخيل سانشيز والرئيس الملكي فلورنتينو بيريز، وتحدث مالديني عن عدة اسماء من بينها داني سيبايوس وثيو هرنانديز وإيسكو ومارتين أوديجارد.

وولصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مالدينيكان سيقدم عرضاً لـ ثيو هرنانديز بقيمة 20 مليون يورو، وقد شوهد الظهير الشاب رفقة مالديني في أحد فنادق بييزا الشهيرة كان ذلك في نهاية الأسبوع الماضي.

- ريال مدريد وتشيلسي يحسما مستقبل كوفاسيتش

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التوصل لإتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، المعار للبلوز من الصيف الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن ماتيو كوفاسيتش سينتقل الى صفوف تشيلسي مقابل مبلغ 45 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن اللاعب الكرواتي الذي وصل الى مدريد مقابل 30 مليون يورو فقط، واستمر كلاعب احتياطي سيخرج إلى تشيلسي.

- ريال سوسييداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد الشاب

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الشاب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني المُعار، سيلعب خلال الموسم القادم مع ريال سوسيداد.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه سيصبح أوديجارد قريباً لاعباً لريال سوسيداد، فقد توصل النادي الباسكي إلى اتفاق مع ريال مدريد لاستعارة النرويجي لعامين، وفي الوقت نفسه، فإن ريال مدريد سيمدد عقد الشاب الواعد حتى عام 2023.

وكانت رغبة اللؤلؤة الشابة حاسمة بهذه الصفقة، فهو فضل اللعب مع ريال سوسيداد على ليفركوزن الألماني، والان بمجرد موافقة اللاعب على شروط الاعارة، يبقى إغلاق الاتفاق بين الناديين والاعلان الرسمي.

- عاجل.. ميلان يتوصل لإتفاق مع ريال مدريد ويضم ثيو هيرنانديز

نجح نادي آي سي ميلان الإيطالي للتوصل لإتفاق مع ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن ثيو هيرنانديز سينتقل إلى ميلان بعقد لمدة ستة سنوات، وسوف يجتاز اللاعب الفحص الطبي يوم الاثنين.

Advertisements

وأشارت التقارير لأن الاتفاق تم بين جميع الاطراف، ومن ثم فإن ثيو سيُصبح ميلانيستا ولن يكون هناك خيار اعادة شراء لريال مدريد، الصفقة ستتم مقابل 20 مليون يورو.

- هازارد يطرد إيسكو من ريال مدريد

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مصير إيسكو مع ريال مدريد لا يزال غامضًا، خاصة وأن هناك احتمالات كبيرة بخروج اللاعب من حسابات زين الدين زيدان، بعد الموسم السيئ الذي قدمه اللاعب رفقة النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن ما يضعف من دور إيسكو أن ريال مدريد تعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، وفي طريقه لضم لاعب وسط مميز سواء الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام أو الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أو الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن النادي الملكي لديه نية لبيع إيسكو، إذا حصل على عرض مميز في فترة الانتقالات الصيفية.

وظهر مؤخرًا اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب، لا سيما بعد تأكد رحيل الإسباني ديفيد سيلفا عن النادي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل.

ويرغب إيسكو في استعادة مستواه مجددًا للمشاركة مع إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

- ريال مدريد يتعاقد مع نجم أياكس لتعويض سيبايوس ويورينتي

كشف الإعلامي خوسيه فليكس دياز، من برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن النجم الهولندي الشاب دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، سيصل لنادي ريال مدريد.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" أن ريال مدريد سيتعاقد مع فان دي بيك، من أجل تعويض رحيل الثنائي ماركوس يورنتي الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، وداني سيبايوس، الذي خرج من خطط المدرب زين الدين زيدان.

ويرد أياكس أمستردام مبلغ 65 مليون يورو، من أجل بيع لاعبه فان دي بيك، ولكن ريال مدريد لن يقدم عرض بأكثر من 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاماً كان أحد أبرز اللاعبين هذا الموسم، وقد برز اللاعب بأسلوب لعبه رفقة أياكس والذي وصل إلى المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا مما جعل بطل الدوري الهولندي يطلب 65 مليون يورو وهذا لا يتناسب مع عرض ريال مدريد الذي قدم 50 مليون يورو.

- أتلتيكو مدريد ينافس على ضم نجم الريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن أتلتيكو مدريد الإسباني ينافس للحصول على خدمات الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ نجم​ريال مدريد​ في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن رودريجيز خرج كلياً من حسابات زيدان ويعتبر هدفاً لنابولي​ الإيطالي لكنه يؤجل المفاوضات حتى انتهاء بطولة كوبا أميركا.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بان أتلتيكو مدريد يحاول استغلال خروج رودريجيز من حسابات زيدان لضمه في سوق الانتقالات الحالية.

يذكر أنّ رودريجيز ذو الـ 27 عامًا انضم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لموسمين إلا أن النادي البافاري رفض تفعيل بند الشراء.

- مارسيلو يطلق تصريحا مدويا بشأن أنباء قدوم ألفيش إلى ريال مدريد

أشاد الظهير الأيسر البرازيلي "مارسيلو" ولاعب ريال مدريد الإسبانى بصديقه الظهير الأيمن البرازيلي "دانى ألفيش" ولاعب باريس سان جيرمان الحالى.

وقال مارسيلو، فى تصريحات صحفية :" بالطبع أتمنى أن ألعب مع ألفيش فى صفوف ريال مدريد فهو لاعب دائما ما يحفزك للفوز وللكفاح ولكن لدينا كارفخال وأعتقد أن ألفيش لا يريد اللعب فى مدريد.

بينما تحدث مارسيلو عن نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي أيضاً ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً :" أنني لا أعلم إن كان سيعود إلى إسبانيا أم يظل في باريس،، أنا صديقه وأتمنى له التوفيق ولكنى لا أعلم".

وكانت تقارير صحفية أشارت إن نيمار إقترب من العودة مجدداً لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد ينسحب من سباق ضم نجم باريس سان جيرمان أكد موقع " LE10 Sport" في تقرير صدر اليوم الجمعة من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني قررت صرف النظر عن التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان بيريز يمني النفس بالحصول على خدمات الساحر البرازيلي لكنه تراجع في الوقت الأخير عن ضم اللاعب بسبب إهتمام زيدان بالحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويرغب البي إس جي في الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل السماح للبرازيلي بالرحيل في الوقت الذي يريد في اللاعب أن يعود إلى فريقه السابق برشلونة.