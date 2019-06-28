رياضة | الزمالك يعلن مدة غياب جنش عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن مدة غياب جنش عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفترة النهائية لإصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بعد إصابته مع المنتخب الوطني اليوم.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"فترة غياب الحارس من 4 إلى 6 شهور ولن تزيد عن ذلك".

وكانت أنباء قد ترددت عن طول فترة الغياب إلى 8 شهور.

وأشار الطبيب إلى أن الحارس سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوع بعد إنتهاء الفيزا من أجل إجرائه للعملية الجراحية هناك.