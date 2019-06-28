رياضة | مصطفى حجي: نتمني وصول المغرب لأبعد نقطة في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى حجي: نتمني وصول المغرب لأبعد نقطة في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي بالمستوى الذي قدمه اللاعبين أمام كوت ديفوار في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة على ستاد السلام ، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد.

وقال حجي في تصريحات للإعلاميين بحضور مراسل الخليج 365 الرياضي ''قدمنا مباراة قوية اليوم ، وكل الخطوط في المنتخب كانت موفقة''.

كما أكد المدرب المساعد للمغرب على أنهم كانوا محظوظين بموعد اللقاء لتجنبهم شدة الحرارة ، متمنياً وصول منتخب بلاده لأبعد نقطة في البطولة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط و يليه المنتخب الإيفواري بثلاث نقاط.